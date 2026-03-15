Sci alpino, Shiffrin domina lo slalom di Are davanti ad Aicher. Dodicesima Della Mea

ARE (SVEZIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026. La statunitense taglia il traguardo in 1’43″35 e rifila quasi un secondo alla tedesca Emma Aicher (+0″94), diretta avversaria in classifica generale. Terza la svizzera Wendy Holdener a un secondo di ritardo. Tre le italiane a punti: Lara Della Mea è 12esima a 2″37, Emilia Mondinelli 17esima a 2″69 e Giulia Valleriani 26esima a 4″30.

ORDINE D’ARRIVO

1. Mikaela Shiffrin (Usa) in 1’43″55

2. Emma Aicher (Ger) a 0″94

3. Wendy Holdener (Sui) 1″00

4. Katharina Truppe (Aut) 1″09

5. Paula Moltzan (Usa) 1″83

6. Dzenifera Germane (Lat) 1″85

7. Cornelia Oehlund (Swe) 1″90

8. Lara Colturi (Alb) 2″09

9. Hanna Aronsson Elfman (Swe) 2″19

10. Camille Rast (Sui) 2″29

12. Lara Della Mea (Ita) a 2″37

17. Emilia Mondinelli (Ita) 2″69

26. Giulia Valleriani (Ita) 4″30

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1286 punti

2. Emma Aicher (Ger) 1146

3. Camille Rast (Sui) 989

4. Sofia Goggia (Ita) 853

5. Alice Robinson (Nzl) 779

6. Paula Moltzan (Usa) 739

7. Julia Scheib (Aut) 672

8. Laura Pirovano (Ita) 625

9. Sara Hector (Swe) 606

10. Lindsey Vonn (Usa) 590

23. Lara Della Mea (Ita) 335

24. Elena Curtoni (Ita) 328

33. Nicol Delago (Ita) 251

39. Roberta Melesi (Ita) 174

40. Asja Zenere (Ita) 173

59. Federica Brignone (Ita) 101

66. Nadia Delago (Ita) 84

75. Martina Peterlini (Ita) 72

90. Ilaria Ghisalberti (Ita) 38

94. Emilia Mondinelli (Ita) 33

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).