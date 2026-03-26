Pistons e Thunder sconfitti da Hawks e Celtics, Doncic trascina i Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cadono le prime della classe della Eastern e Western Conference in Nba. I Detroit Pistons perdono in casa all’overtime contro gli Atlanta Hawks (130-129), mentre gli Oklahoma City Thunder crollano al TD Garden sotto i colpi dei Boston Celtics (119-109). Non bastano i 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander ai campioni Nba in carica per prolungare la striscia di dodici vittorie consecutive. Decisivo Jaylen Brown che segna 14 dei suoi 31 punti (con 8 rimbalzi e 8 assist) in un terzo quarto cruciale, mentre Jayson Tatum si lascia alle spalle due prestazioni sottotono, mettendo a segno 19 punti e 12 rimbalzi. È un gioco da tre di CJ McCollum (27 punti complessivi per lui) invece a sancire il ko dei Pistons, orfani di Cade Cunningham a causa di uno pneumotorace. Ad Ovest si avvicinano alla vetta i San Antonio Spurs che, trascinati da un Victor Wembanyama in doppia doppia da 19 punti, 15 rimbalzi e sette stoppate, esultano sul campo dei Memphis Grizzlies per 98-123.

Continua il momento positivo dei Los Angeles Lakers che vincono la decima partita nelle ultime undici e lo fanno sul parquet degli Indiana Pacers (130-137). Luka Doncic realizza 43 punti e guida un poker in doppia cifra: Austin Reaves segna 25 punti, LeBron James ne aggiunge 23, mentre Jaxson Hayes firma 21 punti e 10 rimbalzi.

Scorpacciata di punti anche a Denver dove i Nuggets si sono imposti per 142-135 contro i Dallas Mavericks. Jamal Murray segna il suo massimo stagionale da 53 punti, mentre Nikola Jokic ne realizza 23 con 21 rimbalzi e 19 assist, toccando quota 6.000 passaggi vincenti in carriera. La partita più emozionante della notte va in scena però a Minneapolis, dove i Timberwolves riescono a rimontare uno svantaggio di tredici punti all’overtime (mai successo dal 1997 ad oggi), chiudendo sul 110-108 lo scontro diretto per il quinto posto contro gli Houston Rockets. Ad Est sconfitta a sorpresa per i Cleveland Cavaliers, battuti in casa 103-120 dai Miami Heat che interrompono la serie di cinque ko consecutivi affidandosi a ben otto giocatori in doppia cifra, guidati da Norman Powell (19 punti) e Tyler Herro (18).

Vittoria convincente anche per i Philadelphia 76ers che ritrovano Joel Embiid (35 punti) dopo l’infortunio e Paul George (28) dopo la squalifica e battono 157-137 i Chicago Bulls. Nelle altre partite della notte: i Washington Wizards superano 110-133 gli Utah Jazz, mentre i Golden State Warriors fanno lo stesso per 109-106 contro i Brooklyn Nets. Successi anche per i Portland Trail Blazers e i Los Angeles Clippers, rispettivamente contro Milwaukee Bucks (130-99) e Toronto Raptors (119-94).

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