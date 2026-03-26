F1, Leclerc alla vigilia del week-end di Suzuka “Mercedes ha un vantaggio significativo”

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “In questa stagione sarà fondamentale lo sviluppo della macchina. In questo momento siamo in una buona posizione, vogliamo vincere delle gare ma la Mercedes sta ottenendo risultati di alto livello e ha un vantaggio significativo”. Queste le parole, in conferenza stampa, di Charles Leclerc alla vigilia della prima giornata in pista del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di F1 2026. “Arriveranno presto degli aggiornamenti, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Dopo la prima sessione di prove libere sapremo a che punto siamo. Il circuito è tortuoso nei primi settori, l’ottimizzazione della power unit al momento è la grande differenza tra noi e Mercedes”, aggiunge il pilota monegasco della Ferrari.

HAMILTON “GAP DA COLMARE, CI PROVEREMO CON TUTTE LE FORZE”

“Stiamo cercando di migliorare le nostre prestazioni, ma la Mercedes è ancora davanti. Abbiamo ancora un distacco da colmare, ma ci proveremo con tutte le nostre forze”. Queste le parole, nel corso del media day, di Lewis Hamilton. “Sono orgoglioso del team e del lavoro che abbiamo fatto per arrivare fino qui. Siamo vicini a Mercedes e potremo lottare per il titolo. La battaglia con Charles (Leclerc, ndr) in Cina è stata una delle più emozionanti che abbia mai fatto”, aggiunge il pilota britannico, che nel Gp di Cina ha conquistato il suo primo podio con la Ferrari.

RUSSELL “ABBIAMO UN VANTAGGIO, MA NULLA È GARANTITO”

“La squadra ha lavorato duro per metterci in questa posizione e la squadra migliore dovrebbe vincere. Abbiamo un vantaggio e siamo partiti alla grande, ma non c’è nulla di garantito”. Queste le parole, nel corso del media day, di George Russell. “In Cina ero un po’ infastidito per non aver vinto ma, considerando tutte le difficoltà che abbiamo avuto, penso siano 18 punti guadagnati e non 7 persi. Sono comunque contento del risultato”, aggiunge il pilota britannico della Mercedes, tornando sul secondo posto nel Gp di Cina dietro al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli.

ANTONELLI “VOGLIO MANTENERE LO SLANCIO POSITIVO DELLA CINA”

“Ci sono tante gare da disputare, voglio mantenere lo slancio positivo della Cina e spero di poter ottenere un grande risultato anche questo fine settimana”. Queste le parole, nel corso del media day, di Andrea Kimi Antonelli. “In Cina è stato pazzesco, ma mi sto godendo il momento. È stato divertente, ma allo stesso tempo ho subito spostato l’attenzione su questo fine settimana, nonostante probabilmente in Cina sia stato il giorno più bello della mia vita”, aggiunge il 19enne pilota bolognese della Mercedes sulla prima vittoria in carriera conquistata nel Gp di Cina.

VERSTAPPEN “SIAMO LONTANI, PAUSA APRILE SERVIRÀ PER SVILUPPI”

“Non penso molto agli anni precedenti perché ognuno è diverso. Dobbiamo essere realisti e ammettere che al momento siamo lontani. Cercheremo di sfruttare la pausa di aprile per capire meglio la nostra macchina”. Così, nel corso del media day, di Max Verstappen. “Dobbiamo imparare dalle gare precedenti e cercare di essere più vicini alla testa della corsa. Credo che questo sia il nostro obiettivo. Il weekend in Cina non è stato buono”, aggiunge il pilota olandese della RedBull tornando sul ritiro nel Gp di Cina.

NORRIS “SERVE TEMPO, NON STIAMO PENSANDO AL CAMPIONATO”

“Ci sono progressi, ma ci vuole tempo. Al momento siamo la terza forza della griglia e ci sono tanti progetti in cantiere”. Queste le parole del campione del mondo in carica Lando Norris. “Non stiamo ancora pensando al campionato. Vogliamo salire sul podio e poi vincere le gare. E abbiamo fiducia in noi stessi e nella squadra. Ci vuole solo tempo, bisogna essere pazienti, ma possiamo arrivare ad avere la migliore macchina del campionato”, afferma il pilota britannico della McLaren.

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