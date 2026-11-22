SOELDEN (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Terza gara stagionale per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, e stavolta a esultare non è Lucas Pinheiro Braathen. Dopo le vittorie in gigante a Soelden e tra i pali a Levi, il brasiliano nato in Norvegia saluta lo slalom di Gurgl già nella prima manche, complice un’inforcata nella parte iniziale del tracciato.

In Austria trionfa il norvegese Timon Haugan, al primo successo della stagione e secondo nell’anno solare, dopo quello dello scorso marzo tra le nevi di Hafjell. Sul podio salgono anche il suo connazionale Eirik Hystad Solberg e lo svizzero Tanguy Nef, mentre Atle Lie McGrath, secondo con un solo centesimo di ritardo a metà gara, esce nella seconda manche e si dispera a bordo pista, ricordando le immagini diventate virali in cui, dopo l’uscita nello slalom olimpico di Milano Cortina, si diresse verso il bosco preso dalla disperazione per quanto appena successo. In testa alla classifica generale rimane in ogni caso Pinheiro Braathen, forte dei suoi 200 punti.

Non arriva la conferma per l’italiano Alex Vinatzer dopo il quinto posto in rimonta di Levi. L’altoatesino saluta la gara dopo poche porte dalla partenza in prima manche, complice uno sbilanciamento che, nonostante il tentativo di rimediare, non gli permette di restare dentro al tracciato. Una giornata che lascia l’amaro in bocca soprattutto al classe ’99, in cerca di un altro buon piazzamento dopo le ottime sensazioni della seconda manche in Finlandia.

“Mi sono scappati un po’ i piedi ed è finita subito, non sono mai stato in gara – il commento di Vinatzer -. Non è una neve veloce, c’è tantissimo grip e ho sbagliato dopo poche porte. Non ho mai fatto molta amicizia con questa pista, speravo di farla oggi. Così non è stato, vedremo di rifarci in America”.

L’unico a rientrare nei primi trenta è così Tobias Kastlunger, che fa registrare l’ultimo tempo valido per il passaggio alla run decisiva, dove non riesce però a incidere chiudendo 24° (+2″77) e recuperando sei posizioni, anche se dietro a lui soltanto l’austriaco Adrian Pertl arriva al traguardo.

“Non sono in Coppa per i punticini, ma per fare punteggi importanti – le parole di Kastlunger -. Oggi era importante sciare come sto sciando in allenamento. Nella prima ho fatto un po’ più fatica, nella seconda mi sono sentito meglio di quanto il tempo non abbia detto. Comunque siamo solo all’inizio”.

La Coppa del Mondo di sci alpino si sposta ora oltreoceano, con un super-G e un gigante in programma tra una settimana a Copper Mountain.

ORDINE D’ARRIVO

1. Timon Haugan (Nor) in 1’42″55

2. Eirik Hystad Solberg (Nor) a 0″60

3. Tanguy Nef (Sui) a 0″88

4. Armand Marchant (Bel) a 1″00

5. Michael Matt (Aut) a 1″11

6. Samuel Kolega (Cro) a 1″26

6. Fabian Ax Swartz (Swe) a 1″26

8. Laurie Taylor (Gbr) a 1″47

9. Jett Seymour (Usa) a 1″50

10. Steven Amiez (Fra) a 1″54

24. Tobias Kastlunger (Ita) a 2″77

CLASSIFICA GENERALE

1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 200 punti

2. Loic Meillard (Sui) 151

3. Timon Haugan (Nor) 113

4. Eirik Hystad Solberg (Nor) 112

5. Clement Noel (Fra) 104

6. Fabian Ax Swartz (Swe) 90

7. Tanguy Nef (Sui) 82

8. Alex Vinatzer (Ita) 81

9. Samuel Kolega (Cro) 69

10. Paco Rassat (Fra) 62

51. Tobias Kastlunger (Ita) 7

– Foto Ipa Agency –

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