CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Mancano solo due giorni al via della Finale Nazionale del 45° Gran premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving – Trofeo Silver®Care. Da giovedì 23 a sabato 25 marzo la rinomata località di Cortina, palcoscenico della coppa del mondo proiettata verso i Giochi olimpici invernali del 2026, sarà la sede dell’evento giovanile italiano più importante del mondo neve per i piccoli sciatori e snowboarder. Dopo avere partecipato alle mini-gare delle scuole italiane sci e dopo essersi qualificati nello sci alpino tra i primi 15 di ogni categoria in una delle 16 finali regionali/provinciali (a cui prendono il via un totale di 4.600), 1.900 bambini con età compresa tra i 9 e i 12 anni si apprestano a vivere questa esperienza. A loro poi si aggiungono gli iscritti alle gare dello sci nordico e dello snowboard, per un totale di oltre 2.000 bambini previsti a Cortina per quello che – come sottolinea l’AMSI Associazione Maestri Sci Italiani – è un grande momento di aggregazione, divertimento e condivisione di importanti valori dello sport come impegno, amicizia, rispetto, senza nascondere il sogno un giorno di emergere come alcuni atleti divenuti campioni dello sci azzurro che nelle varie edizioni sono partiti proprio

da questi cancelletti di partenza. Un esempio sono Kristian Ghedina e Max Blardone, gli ambassador dell’evento.

“Sono felicissimo di partecipare insieme a tutti voi alle finali del 45° GranPremio Giovanissimi – Kinder Joy of Moving. Lo faremo qui sulle Tofane di Cortina D’Ampezzo, sulla pista olimpica dove si sono disputati i Mondiali 2021 e dove si tiene sempre la Coppa del mondo. Continuate ad allenarvi e tenete duro, sarà una festa bellissima e ci divertiremo tutti insieme al parterre d’arrivo” ha detto Kristian Ghedina. “E’ tutto pronto per questa 45a finale patrocinata da AMSI in collaborazione con un partner unico come Kinder, molto vicino allo sport, già presente in 28 paesi con il metodo Kinder Joy of Moving, voglia di muoversi, voglia di avvicinare queste nuove generazioni a fare sport attraverso principi sani, divertimento e nuove amicizie e non basarlo esclusivamente sul punto di vista della performance. Appuntamento in pista il 23, il 24 e il 25 marzo” le parole di Max Blardone.

– foto ufficio stampa Amsi –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com