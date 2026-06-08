Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati

MILANO (ITALPRESS) – Jannik Sinner è all’ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il fuoriclasse altoatesino, che potrebbe lasciare la struttura già in serata, è arrivato in mattinata per sottoporsi presso il padiglione Diamante a degli esami in seguito al malore accusato al secondo turno del Roland Garros che gli è costata l’eliminazione per mano dell’argentino Juan Manuel Cerundolo.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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