LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “Domani è una partita diversa, è un quarto di Champions e mi aspetto un’Inter concentrata, che crede in se stessa tenendo conto delle proprie qualità individuali. Penso che i recenti risultati non avranno un impatto. Giocano un calcio fisico e hanno molte opzioni, possono usare giocatori diversi. Dobbiamo essere al meglio e credere in noi. Vogliamo giocare il nostro miglior calcio”. Roger Schmidt, tecnico del Benfica, non dà troppo peso al momento difficile dei nerazzurri in campionato. Anche i lusitani arrivano da un brutto ko, quello di venerdì scorso col Porto, fra l’altro eliminato dall’Inter negli ottavi di Champions. “Fa parte del calcio perdere le partite – minimizza Schmidt – Venerdì abbiamo perso una partita importante, ma credo che prima ne avessimo vinte tante. Si cresce con le vittorie e con le sconfitte, possiamo usare le sconfitte per crescere e creare qualcosa di positivo. L’Inter è una squadra che ha molta esperienza, ha vinto la prima partita in casa per 1-0 e poi ha difeso quel risultato al ritorno. E’ un pò lo stile italiano ma siamo preparati a tutto”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

