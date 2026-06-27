SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – George Russell conquista la pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, realizzando un incredibile 1’06″113. Il britannico della Mercedes, nonostante una bandiera gialla causata da Max Verstappen nell’ultimo settore, beffa la Ferrari di Charles Leclerc di 0″236; terza piazza per l’altra Rossa di Lewis Hamilton (+0″295). Quarto tempo, invece, per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che nel tratto finale rallenta per la bandiera gialla e resta a 0″301 dal compagno di squadra. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen e le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson e Arvid Lindblad (Racing Bulls). Domani appuntamento alle 15 con la gara sul tracciato di Spielberg.
LA GRIGLIA DI PARTENZA
1a fila
1. George Russell (GBR) Mercedes 1’06″113 alla media di 235,560 km/h
2. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1’06″349
2a fila
3. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1’06″408
4. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1’06″414
3a fila
5. Max Verstappen (NED) Red Bull 1’06″475
6. Lando Norris (GBR) McLaren 1’06″502
4a fila
7. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1’06″511
8. Isack Hadjar (FRA) Red Bull 1’06″632
5a fila
9. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls 1’06″955
10. Arvid Lindblad (GBR) Racing Bulls 1’07″007
6a fila
11. Pierri Gasly (FRA) Alpine 1’07″223
12. Gabriel Bortoleto (BRA) Audi 1’07″293
7a fila
13. Oliver Bearman (GBR) Haas 1’07″523
14. Nico Hulkenberg (GER) Audi 1’07″611
8a fila
15. Esteban Ocon (FRA) Haas 1’07″817
16. Franco Colapinto (ARG) Alpine 1’08″171
9a fila
17. Carlos Sainz (ESP) Williams 1’08″252
18. Alexander Albon (THA) Williams 1’08″509
10a fila
19. Sergio Perez (MEX) Cadillac 1’08″945
20. Valtteri Bottas (FIN) Cadillac 1’09″030
11a fila
21. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1’09″942
22. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1’10″363
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).