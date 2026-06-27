SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – George Russell conquista la pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, realizzando un incredibile 1’06″113. Il britannico della Mercedes, nonostante una bandiera gialla causata da Max Verstappen nell’ultimo settore, beffa la Ferrari di Charles Leclerc di 0″236; terza piazza per l’altra Rossa di Lewis Hamilton (+0″295). Quarto tempo, invece, per il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, che nel tratto finale rallenta per la bandiera gialla e resta a 0″301 dal compagno di squadra. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen e le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson e Arvid Lindblad (Racing Bulls). Domani appuntamento alle 15 con la gara sul tracciato di Spielberg.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1a fila

1. George Russell (GBR) Mercedes 1’06″113 alla media di 235,560 km/h

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1’06″349

2a fila

3. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1’06″408

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1’06″414

3a fila

5. Max Verstappen (NED) Red Bull 1’06″475

6. Lando Norris (GBR) McLaren 1’06″502

4a fila

7. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1’06″511

8. Isack Hadjar (FRA) Red Bull 1’06″632

5a fila

9. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls 1’06″955

10. Arvid Lindblad (GBR) Racing Bulls 1’07″007

6a fila

11. Pierri Gasly (FRA) Alpine 1’07″223

12. Gabriel Bortoleto (BRA) Audi 1’07″293

7a fila

13. Oliver Bearman (GBR) Haas 1’07″523

14. Nico Hulkenberg (GER) Audi 1’07″611

8a fila

15. Esteban Ocon (FRA) Haas 1’07″817

16. Franco Colapinto (ARG) Alpine 1’08″171

9a fila

17. Carlos Sainz (ESP) Williams 1’08″252

18. Alexander Albon (THA) Williams 1’08″509

10a fila

19. Sergio Perez (MEX) Cadillac 1’08″945

20. Valtteri Bottas (FIN) Cadillac 1’09″030

11a fila

21. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1’09″942

22. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1’10″363

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).