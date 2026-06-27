ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Di Jorge Martin (Aprilia) la pole position nel Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo ferma il cronometro sul tempo di 1’30″812 e precede di 11 millesimi il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Dominio Aprilia con Marco Bezzecchi terzo (+0″033) e Raul Fernandez quarto (+0″103). Francesco Bagnaia prima delle Ducati ed è quinto a 0″118 davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Marc Marquez (Ducati) apre la terza fila ed è settimo a 0″319. Seguono Acosta (Ktm), Quartararo (Yamaha), Mir (Honda), Bastianini (Ktm Tech3) e Alex Marquez (Ducati Greisini).

GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’30″812

alla velocità media di 179.9 km/h

2. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’30″823

3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’30″845

2^ fila

4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’30″915

5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’30″930

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’30″955

3^ fila

7. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’31″131

8. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’31″224

9. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’31″316

4^ fila

10. Joan Mir (Esp) Honda in 1’31″504

11. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’31″604

12. Alex Marquez (Esp) NO TIME

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).