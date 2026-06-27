ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Di Jorge Martin (Aprilia) la pole position nel Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo ferma il cronometro sul tempo di 1’30″812 e precede di 11 millesimi il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Dominio Aprilia con Marco Bezzecchi terzo (+0″033) e Raul Fernandez quarto (+0″103). Francesco Bagnaia prima delle Ducati ed è quinto a 0″118 davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Marc Marquez (Ducati) apre la terza fila ed è settimo a 0″319. Seguono Acosta (Ktm), Quartararo (Yamaha), Mir (Honda), Bastianini (Ktm Tech3) e Alex Marquez (Ducati Greisini).
GRIGLIA DI PARTENZA
1^ fila
1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’30″812
alla velocità media di 179.9 km/h
2. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’30″823
3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’30″845
2^ fila
4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’30″915
5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’30″930
6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’30″955
3^ fila
7. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’31″131
8. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’31″224
9. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’31″316
4^ fila
10. Joan Mir (Esp) Honda in 1’31″504
11. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’31″604
12. Alex Marquez (Esp) NO TIME
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).