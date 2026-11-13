Schlein “La manovra va riscritta, lo dicono anche a destra”

ROMA (ITALPRESS) – “Prima di tutto la Manovra va riscritta. Lo dicono anche i ministri Valditara e Salvini. Lo dicono i presidenti di Regione di destra. Sulla Salute ci sono 2,4 miliardi: la metà di quanto chiedeva il ministro Schillaci, un terzo di quanto reclamano le Regioni. Anche perchè nel frattempo c’è stato uno stanziamento di 1,7 miliardi per una card che andranno dritti alla sanità privata a fronte di 6 milioni di italiani che non hanno i soldi per curarsi. Questa è una manovra elettorale che non tiene conto del Paese reale”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in un’intervista al Corriere della Sera, risponde alla domanda se sulla manovra l’opposizione si muoverà unita.

E in merito a un possibile voto anticipato, ribadisce: “Sono e siamo pronti, prima si vota e meglio è per il Paese”. “Questo governo è riuscito a unire tutte le sigle della sanità che manifesteranno con gli studenti il 5 dicembre, taglia 5 mila insegnanti e le pensioni minime, le partite Iva sono dimenticate, la crescita del Pil è allo ‘zero virgola, la produzione industriale è stata ferma per 35 mesi, le bollette sono tra le più care d’Europa e i salari sono bloccati”, spiega ancora Schlein, che sottolinea: “In tutte le elezioni regionali e comunali la nostra alleanza ha preso più voti. Il rischio però è che davanti a un governo che ha tradito ogni promessa prevalgano rabbia e sfiducia. Dobbiamo convincere quei 5 milioni di italiani che si opposero alla riforma sulla giustizia, ma non ci votarono alle Europee, che costruiremo un’alleanza credibile per far ripartire l’Italia”.

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