Schlein “Insistiamo per la liberazione degli attivisti della Flotilla”

ROMA (ITALPRESS) – “La detenzione degli attivisti e delle attiviste della Global Sumud Flotilla è illegittima e quindi torniamo a chiedere che siano liberati al più presto e che possano fare rientro”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione di Roma per la Flotilla. “Continuiamo a insistere: tutti gli attivisti e le attiviste della Flotilla, non soltanto gli italiani, devono essere liberati perchè la loro detenzione è illegittima e devono poter rientrare”, ribadisce. “Abbiamo perso i contatti” con i nostri parlamentari “da quando li hanno presi sotto il controllo israeliano e stiamo ancora lavorando e spingendo affinchè tutte le attiviste e gli attivisti vengano quanto prima liberati perchè ricordiamo che la loro detenzione è illegittima, in quanto tutta l’operazione israeliana di intercetto è fatta in violazione del diritto internazionale e del diritto marittimo”, spiega.

“Stiamo parlando del fatto che il governo israeliano ha fatto un atto di pirateria nelle acque internazionali e su questo molti governi hanno alzato la voce, sono partite delle indagini in Turchia e anche in Spagna. Non abbiamo sentito dal nostro governo una parola di critica o di condanna rispetto al fatto che Netanyahu pensa di poter fare quello che vuole in acque internazionali”. Sulle parole del governo in merito allo sciopero, “come ho detto ieri in aula, giù le mani dal diritto allo sciopero: molto grave l’attacco arrivato ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni e anche le minacce di precettazione. Giù le mani dal diritto di sciopero, siamo dalla parte di lavoratrici e lavoratori”.

