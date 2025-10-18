ROMA (ITALPRESS) – “In Italia, dove c’è un Governo di estrema destra guidato da Giorgia Meloni, stanno tagliando il sistema sanitario pubblico. Sei milioni di italiani stanno rinunciando ad andare in ospedale perché non possono permetterselo. Allo stesso tempo, stanno tagliando l’istruzione pubblica, licenziando 6.000 insegnanti l’anno scorso, e contemporaneamente stanno bloccando la nostra proposta di un salario minimo in uno dei Paesi europei con i salari più bassi, i peggiori di tutta l’Unione Europea”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, nel suo intervento al congresso del PSE ad Amsterdam. “La settimana scorsa la premier a Firenze ha detto che l’opposizione è peggio di Hamas”, ha ribadito.

“In questo clima di odio, voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei giornalisti d’inchiesta più famosi del mio Paese, Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata fatta esplodere una bomba davanti a casa sua” quindi ha aggiunto: “La democrazia è a rischio, la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al Governo”.

“Quello che fa la destra è alimentare un clima di divisione e le conseguenze le paghiamo ogni giorno. L’estrema destra quando è al potere non si occupa delle necessità di base della nostra gente: quello che dobbiamo fare e ricordarci di cosa possiamo fare come socialisti. Possiamo batterli nelle elezioni locali e regionali e lo stiamo già facendo, ma se corriamo dietro alla loro agenda non li battiamo: dobbiamo spingerli verso il nostro terreno di giustizia sociale e climatica e di libertà e democrazia per tutti“, ha proseguito Schlein.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).