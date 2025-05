Schillaci “Il nostro servizio sanitario nazionale è invidiato all’estero”

ROMA (ITALPRESS) – “La demografia in Italia è cambiata dal post Covid. L’Italia è diventata la seconda nazione più longeva al mondo. È importante che la qualità della vita sia alta. Il nostro servizio sanitario nazionale è invidiato all’estero. Corretti stili di vita e sport vanno insegnati subito”. Queste le parole di Orazio Schillaci, ministro della Salute, durante il talk “Punti di Vista” al Foro Italico, a Roma.

“Purtroppo siamo una popolazione un po’ sedentaria – prosegue Schillaci -. Un terzo degli italiani non pratica attività sportiva. Nessun sistema come il nostro può continuare ad essere sostenibile se non diminuiamo il numero dei malati, soprattutto con l’aumento dell’età media”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)