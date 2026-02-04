Schillaci “Dai Nas lavoro prezioso nell’interesse della salute dei cittadini”

ROMA (ITALPRESS) - "Quello dei Nas è un lavoro preziosissimo, irrinunciabile, sempre e solo nell'interesse dei più fragili, dei cittadini italiani e della salute che rappresenta il bene più importante di questa Nazione". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della presentazione dell'attività svolta dai carabinieri dei Nas nel 2025. xc3/ads/mca3