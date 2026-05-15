Schifani “Un rapporto di sinergia tra università e istituzioni è essenziale”

PALERMO (ITALPRESS) - "Puntiamo anche sulla sinergia tra istituzioni, quindi un rapporto di sinergia tra l'università, il mondo produttivo e la politica e le istituzioni è essenziale. Io sono intervenuto sin dall'inizio della legislatura sulla modifica, sulla riforma del mondo della formazione professionale. Ho rilevato come la formazione professionale guardasse a figure ormai non coerenti con quello che chiedeva il territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della presentazione del primo corso di laurea magistrale di tutta Italia in Economia e Management delle imprese artigiane e delle Pmi avvenuta a Palazzo Steri, a Palermo. xd8/vbo/mca2