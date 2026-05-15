Milano, La Russa “Candidato sindaco abbia capacità e notorietà”

Milano, La Russa “Candidato sindaco abbia capacità e notorietà”

MILANO (ITALPRESS) - Sul dibattito nel centrodestra per il candidato alle elezioni comunali di Milano del 2027 "le mie idee le ho espresse più volte. L'importante non è un politico o un civico, ma avere una coesione attorno a un candidato forte e credibile e che abbia espresso non solo capacità, ma anche una notorietà sufficiente". A dirlo il presidente del Senato Ignazio la Russa a margine dell'edizione 2026 di Investopia in corso a Milano. xh7/sat/gtr