Schifani “Sui termovalorizzatori bisogna accelerare, vigileremo”

TORINO (ITALPRESS) - "A giorni, il governo nazionale ci consentirà di poter realizzare" i termovalorizzatori "con il 'modello Gualtieri', con procedure agevolate, così come è giusto che sia in momenti di emergenza rifiuti, come in quello siciliano e così nelle altre regioni. Mi auguro che in fase esecutiva non intervengano 'manine' di carattere amministrativo o altro, tendenti a rallentare". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del festival "Italia delle Regioni" a Torino. xb2/sat/gtr