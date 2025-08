Schifani “Stiamo investendo sull’abbattimento delle liste d’attesa”

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) (ITALPRESS) - "Oggi è una festa per tutti, per le forze politiche e per gli abitanti di Barcellona Pozzo di Gotto. La sanità ci sta impegnando, stiamo destinando ingenti somme per la manovra, che dovrebbe essere approvata entro il 6 agosto, sull'abbattimento delle liste d'attesa, che si accompagna ad un processo di riforma. Queste le parole del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenuto a margine dell'inaugurazione del nuovo pronto soccorso all'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. "Aver stanziato queste ingenti somme è un segnale. Non abbiamo risolto il problema - conclude - , ma vogliamo arrivare ad una sanità più umana, nella quale il paziente si senta garantito dal sistema pubblico e privato, per dare serenità ad una società che ha il diritto e il dovere di stare bene, senza emigrare e vivendo in sicurezza". mca3 (Fonte video: Regione Siciliana) (ITALPRESS)