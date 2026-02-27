Home Video News Pillole Schifani “Rimpasto? Entro il prossimo mese lascio i due assessorati ad interim”
PALERMO (ITALPRESS) - "Rimpasto? Nella mia agenda allo stato attuale c'è soltanto, entro il mese prossimo, di lasciare i due assessorati dove sono ad interim, per assegnarli a persone che possano ricoprire il ruolo a pieno titolo, ormai è una scadenza ineludibile". Così Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 del TAR Sicilia. xd6/vbo/mca3