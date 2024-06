PALERMO (ITALPRESS/MNA) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo d’Orlèans il ministro per l’Ambiente, l’energia e la rigenerazione del porto grande di Malta Miriam Dalli.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di confronto e collaborazione, si è parlato della costruzione del secondo elettrodotto sottomarino, Interconnector 2, un collegamento in cavo da Ragusa, in Sicilia, a Maghtab, Malta, per il trasferimento di energia elettrica. Nella delegazione maltese anche Ismail D’Amato, amministratore delegato di Interconnect Malta, società a totale partecipazione governativa.

Al momento dei saluti, il presidente Schifani ha donato al ministro Dalli una trinacria in ceramica, ricevendo in cambio la riproduzione di un piccolo veliero in argento.

– Foto: ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).