Schifani “Preoccupati dalla politica economica di Trump”

PALERMO (ITALPRESS) - "Dazi? La politica di Trump ci preoccupa, me ne assumo la responsabilità, capisco bene che parlo della politica economica, naturalmente. Sulla politica internazionale non mi compete, potrei dire tanto, ma mi taccio. Sulla politica economica siamo preoccupati, come credo siano preoccupati tutti coloro i quali hanno a cuore l'andamento dell'economia italiana". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti che si è svolta allo Steri di Palermo. xd6/vbo/red/mca2