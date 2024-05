Schifani “Nuovi mezzi per gli interventi anti-incendio”

PALERMO (ITALPRESS) - “Completiamo e integriamo il rafforzamento dello schema antincendio, questo programma di oggi fa parte di quello che abbiamo detto in aula, ovvero che avremmo potenziato i nostri mezzi, oggi sono arrivati, faremo in modo di farlo. Abbiamo già acquistato 9 elicotteri antincendio, abbiamo potenziato il personale, faremo di tutto per non arrivare impreparati agli eventi che dovessero verificarsi. Un dato è certo: l’ecosistema è cambiato. Passiamo dagli incendi alla siccità, quindi l'emergenza rischia di diventare normalità, ma su questo ovviamente con senso di responsabilità dobbiamo fare il massimo e lo faremo”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, presente alla consegna di 70 mezzi della Protezione Civile che si è svolta al Foro Italico di Palermo. xd6/sat