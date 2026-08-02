Gestivano spaccio in modalità “drive-in”, due arresti a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato due catanesi, un 30enne e un 44enne, ritenuti responsabili in concorso del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack e marijuana, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Il 44enne è stato, inoltre, arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Durante un servizio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti nel quartiere San Giovanni Galermo, i poliziotti della Squadra Mobile hanno individuato una postazione di spaccio in via Capo Passero organizzata con modalità “drive in”. Gli agenti hanno osservato uno dei due soggetti, il 44enne, stazionare sulla pubblica via per ricevere il denaro dagli acquirenti a bordo di veicoli, mentre il complice, posizionato sul terrazzo di uno stabile, riforniva la postazione facendo scendere e facendo risalire due borselli legati a una fune.

L’intervento fulmineo dei poliziotti ha permesso di bloccare l’uomo in strada, il quale ha tentato di opporsi all’arresto, ingaggiando una colluttazione con gli agenti e causando contusioni a due di loro, che hanno dovuto fare ricorso a cure mediche, e di raggiungere sul terrazzo il complice, Durante l’intervento sono stati recuperati i due borselli ed ispezionati i luoghi utilizzati per l’occultamento della droga, sequestrando complessivamente 34 grammi di marijuana, suddivisi in 24 bustine trasparenti, e 30 grammi di crack e cocaina, già ripartiti in 84 involucri con apice termosaldato pronti per lo spaccio. Sono stati, inoltre, sequestrati 185 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e una ricetrasmittente utilizzata per le comunicazioni tra i complici. Entrambi gli indagati sono stati trasferiti nel carcere di Piazza Lanza.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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