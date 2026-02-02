Schifani “Governo concentrato su emergenza, sento una grande responsabilità”

PALERMO (ITALPRESS) - "Non mi iscrivo al dibattito delle polemiche, ho annullato l'80% dei miei impegni di Governo per dedicarmi all'emergenza e stare vicino ai siciliani". A dirlo è il presidente della Regione, Renato Schifani, durante una conferenza stampa, a Palazzo d'Orleans, a Palermo, alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sugli strumenti di sostegno alle aziende dopo il maltempo degli ultimi giorni. "La concentrazione del Governo Schifani è sull'aspetto dell'emergenza, poi ci sarà tempo di responsabilità e polemiche. Guai a distrarsi da questi temi, sento tutta su di me e sui miei assessori una grande responsabilità". xd8/xd6/vbo/mca1