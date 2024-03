ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è un momento di riflessione per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita a causa del crimine organizzato ma è anche l’occasione per rinnovare lo sforzo collettivo a contrastare con fermezza e determinazione ogni forma di criminalità. Ogni vita spezzata, ogni innocente assassinato per mano delle mafie, ogni storia di coraggio e di sacrificio è un esempio, un orientamento e un monito”.

Lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia Renato Schifani.

“L’evoluzione normativa nel contrasto alla criminalità organizzata – prosegue – ha fatto molto, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia di fronte a un nemico molto abile ad adeguarsi ai cambiamenti dell’economia e della società. La strada da seguire, dunque, è sì normativa, ma anche culturale. La promozione della legalità, della giustizia e della solidarietà deve entrare a far parte della nostra coscienza collettiva, a partire dalle giovani generazioni. Solo attraverso un impegno costante possiamo sperare di costruire un futuro migliore, libero dall’oppressione delle mafie. E in questo senso non possiamo che rinnovare la nostra gratitudine a chi, quotidianamente, lavora, a rischio della propria incolumità, per estirpare l’orribile piaga mafiosa dalla nostra società”.

– Foto: ufficio stampa Regione Siciliana

(ITALPRESS).