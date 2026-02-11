Schifani arrivato a Niscemi, riunione operativa al Comune sulla frana

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è appena arrivato a Niscemi. Dopo una riunione operativa al Comune con il sindaco Massimo Conti, il coordinatore dell’ufficio commissariale per l’emergenza Duilio Alongi e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina – in paese già da ieri – è previsto un punto stampa.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]