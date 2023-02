Schifani “Combattiamo caro voli con i fatti non solo con gli esposti”

"Stiamo combattendo il caro voli con i fatti non solo con gli esposti. Agiamo a tutela dei siciliani". Così il presidente della Regione, Renato Schifani, a Palazzo d'Orleans, a Palermo, per presentare alcune iniziative per contrastare il caro voli da e per la Sicilia. vbo/gtr