Schifani “Ben venga commissario per ricostruzione, nessuna polemica con Governo”

CATANIA (ITALPRESS) - "Ben venga il commissario. Sarà individuato naturalmente. Ho visto già polemiche di alcuni quotidiani che parlano di un confronto tra me ed altri sulla lotta alla nomina del commissario. Mi viene da sorridere. A me interessa che il commissario sia scelto, e mi fido ciecamente del premier Giorgia Meloni, che sceglierà il meglio". Lo ha dichiarato il presidente Schifani, durante il sopralluogo questa mattina al Lungomare di Catania. "Non esistono polemiche tra me e il governo nazionale. Per cui si sceglierà una persona operativa, affidabile, che sappia mettere mano dove deve mettere mano, assumendosi le proprie responsabilità. E noi siamo pronti a collaborare in pieno, in toto, con il futuro commissario. Ma il commissario arriverà solo nella seconda fase, per ora siamo alla fase dell'emergenza. La legge è chiara, significa eliminare le situazioni di danno e di pericolo". xo5/pc/mca1