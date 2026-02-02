Schifani “Al lavoro per migliorare i trasporti in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sull'autostrada A19 stiamo procedendo spediti: quando mi sono insediato ho trovato una situazione estremamente delicata, ma nel giro di 2-3 anni completeremo l'intera ristrutturazione; stiamo sollecitando la definizione dei vari cantieri". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante una conferenza stampa, a Palazzo d'Orleans, a Palermo, alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sugli strumenti di sostegno alle aziende dopo il maltempo degli ultimi giorni. "Sul piano ferroviario la media velocità tra Palermo, Catania e Messina è in corso di realizzazione - aggiunge Schifani - Anche lì l'obiettivo è arrivarci in 2-3 anni: abbiamo preferito una diagonale tra Palermo, Catania e Messina perché tra Palermo e Messina i costi per i trafori sarebbero stati troppo elevati. Comiso è una scommessa del mio governo. Contiamo nel giro di un anno e mezzo di dare all'economia siciliana questo regalo". xd6/xd8/vbo/mca1