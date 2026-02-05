Schifani a Siracusa per un sopralluogo dopo danni per il maltempo

SIRACUSA (ITALPRESS) - "Sapevamo che vi erano dei danni e sono compatibili con tutto quello che ha determinato la mareggiata, danni a lidi, danni a case prospicenti il mare. Le procedure già le abbiamo attivate". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, giunto a Siracusa per un sopralluogo nelle aree danneggiate dal ciclone Harry. Come prima tappa si è recato nella zona marinara di Ognina. Ad accompagnarlo, il dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile Salvo Cocina e il dirigente generale del dipartimento Tecnico Duilio Alongi. "Sapete bene - aggiunge - come il risarcimento per i danni ai fabbricati sarà velocissimo attraverso perizia giurata. Adesso continuerò questo giro. La mobilitazione della regione è massima, in particolar modo sulla velocizzazione delle procedure, perché ho sempre detto che le risorse ci saranno, le reperiremo. Già noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo stanziato 95 milioni, i 33 del governo nazionale, ma ne arriveranno molti di più. Sono fiducioso su questo aspetto. Poi il ministro Taiani si sta impegnando sull'accesso al Fondo di Solidarietà Europea, all'interno del quale probabilmente inseriremo la richiesta attraverso il nostro governo di una deroga per quanto riguarda il tema della Bolkestein. Quindi siamo tutti all'unisono a lavorare assieme e attualmente io ho disdettato il 90% dei miei impegni regionali, di governatore regionale e mi sto dedicando a questo perché l'emergenza significa anche stare attorno alla gente con la gente". xe2/vbo/gtr