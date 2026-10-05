Scherma, Fiamingo “Clima olimpico già da aprile, siamo fiduciose”

ROMA (ITALPRESS) – “Da aprile con la qualificazione olimpica si entra in clima Olimpiade. A volte la qualificazione è più difficile dell’Olimpiade stessa perché ci sono tante nazioni forti e pochi posti. Siamo l’Italia e siamo fortissime, ma le gare per centrare le Olimpiadi sono molto delicate. Noi faremo di tutto per esserci”. Lo ha detto all’Italpress la spadista azzurra Rossella Fiamingo a margine dell’incontro del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, con i circa 350 atleti del Centro Sportivo Carabinieri. “La preparazione procede benissimo. Tra una settimana saremo in pedana per la prima gara di Coppa del Mondo. Dopo la vittoria del Mondiale a squadre, l’obiettivo è la qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles. Inizieremo ad aprile con la qualifica, ma tutte le gare che vengono prima ci servono per mantenere un buon posto nel ranking e avere accoppiamenti più facili in qualifica. Sarà un anno impegnativo, visto che a giugno e luglio avremo anche Europei e Mondiali. La stagione è molto lunga, ma siamo fiduciosi che possa andare per il meglio”, ha aggiunto. mec/glb/gtr