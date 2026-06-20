Scherma, Europei: l’Italia del fioretto femminile è medaglia d’oro

ANTONY (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italia vince l’oro nel fioretto femminile a squadre agli Europei di scherma, in corso ad Antony, in Francia. La squadra azzurra – composta da Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto – ha sconfitto in finale le padrone di casa della Francia col punteggio di 45-31. Le ragazze del Ct Simone Vanni, campionesse continentali in carica, avevano fatto il loro esordio nei quarti di finale battendo la Polonia con il punteggio di 45-27. Ancor più dominato è stato l’assalto di semifinale vinto 45-22 sull’Ucraina, che ha consegnato alle azzurre il pass per l’ultimo atto, dove è arrivata la sesta medaglia – e il terzo oro – per l’Italia agli Europei in corso.

LE DICHIARAZIONI DELLE AZZURRE

“Siamo state bravissime, riconfermando l’oro dell’anno scorso e dando continuità alla striscia di primi posti”. Lo ha detto a Sky Sport Arianna Errigo dopo il trionfo azzurro nel fioretto femminile a squadre agli Europei in corso ad Antony, in Francia. “La dedica va a tutte noi, perché riconfermarsi non è mai semplice e siamo indubbiamente la squadra da battere. Continueremo a riprovarci”, ha aggiunto la capitana azzurra. “Siamo una squadra e il risultato è la somma di ciò che facciamo tutte. Chiudere la finale mette un po’ di ansia ma con delle compagne così è più facile”, ha spiegato Anna Cristino, protagonista della stoccata conclusiva. Per Martina Favaretto “è stata una giornata lunga, ma siamo state bravissime e ora è il momento di goderci l’oro”. “Non mi aspettavo di partecipare alla finale e mi ha fatto piacere. Ringrazio Arianna che mi ha scaldato prima di entrare”, le parole di Martina Batini.

SFUMA IL BRONZO PER LA SCIABOLA MASCHILE

Sfuma il bronzo nella sciabola maschile a squadre. Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre sono stati sconfitti dalla Francia per 45-32 nella finale per il terzo posto. La squadra del Ct Andrea Terenzio, affiancato dal maestro Leonardo Caserta, aveva debuttato negli ottavi superando per 45-19 l’Azerbaigian. Nei quarti gli azzurri si erano imposti per 45-40 sulla Polonia. Lo stop in semifinale è arrivato contro l’Ungheria, che è riuscita ad allungare nel momento decisivo chiudendo sul 45-36 in proprio favore.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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