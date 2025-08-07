Scattano i dazi, Trump “Miliardi di dollari affluiranno negli Usa”

Mandatory Credit: Photo by Bonnie Cash/UPI/Shutterstock (15430667a) President Donald Trump announces an additional 00 billion Apple investment in the U.S., which now will total over 00 billion over the next four years, in the Oval Office of the White House in Washington, DC on Wednesday, August 6, 2025. The White House will also establish the Apple's American Manufacturing Program, which will focus on bringing Apple's supply chain and manufacturing to the U.S. President Trump, Apple CEO Cook Announce Additional 00 Billion Investment in U.S, Washington, District of Columbia, United States - 06 Aug 2025

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sono entrati ufficialmente in vigore dalla mezzanotte di Washington, le sei in Italia, i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ai Paesi di tutto il mondo. Le tariffe verso l’Unione europea sono al 15%, ma variano notevolmente da Paese a Paese. Le più elevate sono applicate alle merci provenienti da Brasile (50%), Laos e Myanmar (40%). “Miliardi di dollari in Dazi stanno ora affluendo negli Stati Uniti d’America!”, ha scritto Trump sul social Truth allo scoccare della mezzanotte. “Miliardi di dollari, in gran parte da Paesi che, sghignazzando, hanno approfittato degli Stati Uniti per molti anni, cominceranno ad affluire negli Usa. L’unica cosa che può fermare la grandezza dell’America potrebbe essere un tribunale di sinistra radicale che vuole vedere il nostro paese fallire!”.
Successivamente, nel corso di un incontro nello Studio Ovale con il CEO di Apple, Tim Cook, Trump ha affermato che intende imporre dazi del 100% sui chip per computer. “Applicheremo una tariffa di circa il 100% su chip e semiconduttori. Ma se costruisci negli Usa, non ci saranno costi”, ha spiegato.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

