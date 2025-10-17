Scarpinato “Nostro Governo sta rendendo merito alla Sicilia”

CATANIA (ITALPRESS) - "I rapporti tra il presidente Renato Schifani e Fratelli d'Italia sono meravigliosi perché insieme stiamo lavorando in teamwork proprio per rendere grande la terra di Sicilia, ognuno con la sua parte di competenza con la delega assegnata. Cerchiamo veramente di lavorare senza soluzione di continuità per rilanciare e rendere veramente merito alla terra più bella del mondo, la terra di Sicilia. Il governo non solo va avanti, stiamo lavorando con impegno, abnegazione e sacrificio e stiamo riscontrando ovviamente risultati degni di nota. Parlo dei conti e delle leggi, ma anche degli assessorati. L'assessorato ai Beni Culturali sta tagliando traguardi inaspettati e soprattutto di rilanciare quel turismo, che in termini numerici sta rendendo merito alla terra di Sicilia". Sono le parole dell'assessore regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, all'iniziativa Patrioti in Comune a Catania xo1/pc/mca2