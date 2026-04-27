Medicina di precisione, intesa tra Asp Palermo e Fondazione Heal Italia

PALERMO (ITALPRESS) - Un’alleanza strategica per portare la medicina di precisione dentro i percorsi di prevenzione e assistenza. L’Asp di Palermo ha sottoscritto a Palazzo Steri un accordo di collaborazione scientifica e tecnologica con la Fondazione Heal Italia, finalizzato allo sviluppo di modelli innovativi per la previsione, la diagnosi e il trattamento personalizzato delle patologie, con particolare riferimento all’ambito oncologico e alle malattie croniche. mgg/azn