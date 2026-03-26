Scandalo scommesse a Malta, coinvolti anche i giocatori della Nazionale di pallanuoto

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Uno scandalo scommesse travolge la pallanuoto maltese. In un documento redatto dalla Malta Gaming Authority e trasmesso all’Autorità per l’Integrità nello Sport Maltese (Aims) vengono citate 15 persone, tra cui sei giocatori della nazionale.

Nel rapporto si parla di puntate su partite della stessa Malta e un possibile uso di informazioni privilegiate. Un giocatore avrebbe scommesso oltre 22.000 euro nell’arco di quattro anni, mentre altri avrebbero puntato cifre più contenute, tra i 20 e i 200 euro. Sebbene i giocatori della nazionale non risultino aver scommesso su partite in cui erano direttamente coinvolti, alcune puntate riguarderebbero gli incontri di Malta contro Montenegro, Ungheria e Francia durante i recenti Europei.

Al momento la polizia non ha individuato elementi sufficienti per procedere penalmente mentre l’Aims ha invitato la Federnuoto maltese (Asa) ad avviare dei procedimenti disciplinari. L’Asa ha confermato l’apertura di un’indagine dopo aver ottenuto accesso al rapporto, assicurando che ogni violazione sarà perseguita con la massima severità.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).