Scambio di prigionieri di guerra fra Russia e Ucraina, liberati 350 militari

ROMA (ITALPRESS) – Scambio di prigionieri di guerra fra Russia e Ucraina. Ognuno dei due Paesi ha liberato 175 militari dello schieramento opposto, poche ore dopo l’entrata in vigore della tregua per la Pasqua ortodossa.

“I nostri soldati stanno tornando a casa. 175 militari. Soldati delle Forze Armate, membri della Guardia Nazionale, guardie di frontiera. Soldati semplici, sergenti e ufficiali. E sette civili – scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram -. I nostri soldati hanno difeso l’Ucraina in diverse direzioni: a Mariupol, presso la centrale nucleare di Chernobyl, a Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhia, Sumy, Kiev e Kursk. Tra loro ci sono dei feriti. La maggior parte era prigioniera dal 2022. E finalmente sono a casa. Il ritorno di tutti coloro che sono stati tenuti prigionieri in Russia è fondamentale per noi. Grazie a tutti coloro che nel mondo ci aiutano”.

-Foto profilo Telegram Volodymyr Zelensky-

(ITALPRESS).