BERGAMO (ITALPRESS) – “Ho scelto il posto più giusto da dove ripartire. E’ l’ambiente ideale per me in questo momento”. Così Ginaluca Scamacca, nuovo attaccante dell’Atalanta, ai microfoni del sito ufficiale del club orobico. Il classe 1999 è arrivato a titolo definitivo dal West Ham dopo una lunga trattativa. Su di lui, infatti, era forte anche il pressing di Inter e Roma, che lo avevano messo nel loro mirino per rinforzare i rispettivi reparti offensivi: “Il direttore e il mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e condividevano le mie stessa idee. Gasperini mi ha detto che ho delle qualità nascoste che lui vede, è molto bello sentirselo dire”. Sulla città: “Bergamo è molto bella, non c’ero mai stato – ha detto l’azzurro -. Il centro sportivo è bellissimo. Ho delle sensazioni molto positive”. Con i nerazzurri Scamacca avrà anche la possibilità d giocare in Europa: “E’ bello giocare tante competizioni perchè lotti per più obiettivi, sono un grande stimolo”, ha detto Scamacca. L’ex Sassuolo, infine, ha mandato un messaggio ai tifosi: “Non vedo l’ora di giocare allo stadio e sentirli gridare ed esultare”.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

