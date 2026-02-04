Sberna “Nuovo format dell’Italpress mette l’Europa al centro della narrazione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “È un’iniziativa editoriale molto importante, perché può mettere l’Europa al centro della narrazione e aiutare le istituzioni a raccontare l’Unione europea ai cittadini e alle imprese”. Lo afferma Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell'agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles. xf4/sat/mca2