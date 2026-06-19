Sbarra “L’informazione di qualità rafforza la fiducia e lo sviluppo”

BARI (ITALPRESS) – “Giornali, televisioni, agenzie di stampa e media locali svolgono una funzione essenziale nel dare voce ai territori e nel favorire una conoscenza più completa e consapevole delle dinamiche economiche e sociali. In questo contesto, l’iniziativa di ITALPRESS di aprire una sezione dedicata al Mezzogiorno assume un significato particolarmente importante. Significa investire in un’informazione capace di cogliere e raccontare con continuità le trasformazioni in atto nel Sud del Paese”. Lo ha detto Luigi Sbarra, sottosegretario alle Politiche del Sud, intervenendo a Bari al convegno “ITALPRESS Mezzogiorno: dal locale al globale, nuove rotte dell’informazione”, organizzato dall’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino.

“Raccontare il Mezzogiorno con attenzione, rigore e profondità significa contribuire a superare stereotipi e narrazioni parziali, restituendo un’immagine più aderente alla realtà di un territorio che oggi è protagonista di sfide decisive e di nuove prospettive di crescita. Il ruolo dell’informazione è fondamentale anche per segnalare ciò che ancora non funziona, offrendo uno stimolo costante al miglioramento e contribuendo a rendere l’azione delle istituzioni sempre più efficace e rispondente ai bisogni dei cittadini. Un’informazione di qualità può così diventare uno strumento prezioso per rafforzare la fiducia, attrarre investimenti e accompagnare il percorso di sviluppo dell’intero Paese”, ha aggiunto Sbarra.

“Con il Governo Meloni, il Mezzogiorno sta vivendo una fase di crescita economica e occupazionale che, per intensità e continuità, non trova molti precedenti nella storia recente. Un Mezzogiorno che attrae investimenti, che crea lavoro, che rafforza l’export e che torna a svolgere un ruolo strategico nelle dinamiche di sviluppo del Paese e del Mediterraneo”, ha proseguito Sbarra.

“È importante che questa nuova fase sia conosciuta e compresa nella sua reale portata. Occorre ridurre sempre di più la distanza tra il Mezzogiorno che emerge dai dati e quello che ancora continua a vivere nell’immaginario collettivo. E in questo scenario il vostro lavoro – ha aggiunto Sbarra – è fondamentale, perché rende visibili le trasformazioni già in atto e contribuisce a costruire una narrazione più equilibrata, moderna e aderente alla realtà. Per troppo tempo il Mezzogiorno è stato associato quasi esclusivamente alle sue difficoltà: bassa crescita, scarsa occupazione, limitata capacità di attrarre investimenti, carenze infrastrutturali e un ruolo marginale nello scenario internazionale. Oggi, invece, il racconto deve sapersi confrontare con una realtà che sta cambiando e che merita di essere osservata e raccontata senza pregiudizi”, ha concluso.

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