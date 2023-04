Sbarco di migranti a Napoli, il Comune si prende cura di 35 minori

“In questo sbarco ci sono 75 persone di cui 35 minori non accompagnati di età compresa tra i 13 e i 17 anni". Così l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese, in merito allo sbarco al Porto di Napoli dei 75 migranti a bordo della nave Geo Barents. "Il Comune di Napoli si prenderà cura di questi minori non accompagnati", sottolinea. xc9/vbo/gtr