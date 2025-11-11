MILANO (ITALPRESS) – SBAM lancia “L’Oracolo della Freshness”, la nuova campagna social e digital di AIR Action Vigorsol pensata per la Gen Z. Con il claim “Qualcuno sta per farti il mazzo”, l’operazione porta nei bar un’esperienza interattiva fatta di divertimento, irriverenza e un tocco di magia. Protagonista è lo Yeti cartomante, un personaggio “bestiale” pronto a predire il livello di “freshness” della giornata a chiunque voglia interagire con lui.

Una campagna a 360°, che si sviluppa su Meta, TikTok, Spotify e YouTube, con un sito dedicato e un’attivazione nei bar, per portare il mondo AIR Action Vigorsol ancora più vicino ai giovani e ai loro rituali quotidiani.

“L’obiettivo era supportare i bar con un’operazione B2B2C che intercettasse il momento della mattina, quello in cui i ragazzi realmente si ritrovano nei bar prima della campanella”, spiega Gloria Barbera, Senior Brand Manager di Vigorsol.

“Abbiamo pensato che un Oracolo della giornata fosse esattamente il tipo di contenuto ingaggiante che attrae in quello specifico momento. Dopodiché, c’era da trovare la chiave giusta per farlo in una maniera iconica, fresh e divertente”, aggiunge Samanta Giuliani, Managing Partner di SBAM, creative agency super-powered by JAKALA.

