Sardegna, Todde “Sul Bando Continuità critiche in malafede”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “La Giunta Todde si è insediata il 9 aprile 2024 ed è in carica da un anno e tre mesi. L’ultimo bando per la continuità territoriale, attualmente vigente, è stato predisposto il 4 aprile 2024 dagli uffici dell’Assessorato dei Trasporti, senza alcun contributo né della nuova Giunta, né mio”. Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, cerca di fare chiarezza replicando agli attacchi in merito alla proroga dell’attuale bando per la continuità territoriale. “Un bando – sottolinea Todde – che si basa sul decreto ministeriale ottenuto dalla Giunta Solinas dopo due anni e mezzo dal suo insediamento, precisamente il 25 novembre 2021. Ripeto: due anni e mezzo per produrre un decreto che oggi condiziona pesantemente la mobilità della nostra Isola. Chi parla dunque di presunti ritardi da parte di questa Giunta, di ben due anni, è in assoluta malafede. Primo: perché due anni fa era ancora la loro Giunta a gestire i trasporti; secondo: perché ci hanno messo due anni e mezzo per ottenere una modifica del decreto ministeriale, con i risultati che tutti conosciamo. Va inoltre considerato che la nuova Commissione Europea si è insediata a dicembre 2024, esattamente sei mesi fa”.

Todde difende poi l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca, che ha “portato avanti l’iter per il nuovo bando, interfacciandosi con la Commissione Europea e con il Ministero dei Trasporti – che ringrazio per la collaborazione e il supporto – inviando e illustrando le nuove richieste e definendo il percorso da seguire”.

E aggiunge: “Io stessa, qualche settimana fa, ho incontrato il Commissario europeo ai Trasporti e al Turismo, Tzitzikostas. Nel frattempo, poiché i tempi non consentivano l’entrata in vigore di un nuovo bando entro ottobre 2025, data di scadenza dell’attuale, è stata negoziata con il Ministero una proroga fino ad aprile 2026, che è stata concessa”. Todde conclude: “Non appena si concluderanno le interlocuzioni in corso con il Ministero e la Commissione, convocherò la Conferenza di Servizi con Mit e Enac per il via libera del nuovo decreto ministeriale e la pubblicazione dei bandi”.

