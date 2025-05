Sardegna, Todde “Decadenza? Sciacallaggio politico, sono serena”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ho visto lo sciacallaggio politico che è stato fatto intorno a questo tema, cercando veramente di modificare anche il risultato democratico delle elezioni. Quindicredo che aspetterò serenamente quello che i giudici diranno, poi valuterò ovviamente quelli che potranno essere i passi successivi. Un conto è il dibattito nelle aule di tribunale e un conto è il dibattito politico e quello che i cittadini si aspettano”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, sul caso della sua decadenza a margine del vertice di maggioranza di questa mattina a Villa Devoto. La governatrice si è detta “fiduciosa e tranquilla” dopo l’udienza di ieri su cui i giudici sono chiamati a esprimersi entro 60 giorni. “La cosa per me importante è far capire ai cittadini che questo è un dibattito all’interno dei tribunali. Io sono una persona solida, centrata, so quello che è stato fatto durante la campagna elettorale”.

Poi, sulla tenuta del campo largo, ha aggiunto: “Il campo largo non si è mai fermato, ha lavorato e lo dimostreremo anche con i risultati che stanno emergendo sul turismo, sul lavoro, sullo sviluppo economico, sull’Einstein Telescope e molto altro. Quando ci sono dei passaggi così importanti, come quelli sanitari, è bene condividere e fare in modo che la responsabilità di un assessorato così importante sia presa e condivisa tra tutte le forze politiche, anche per poi far in modo che si possa comunicare correttamente con i cittadini”. Per Todde i cittadini “in questo momento non vogliono vedere i balletti tra le forze politiche, vogliono risposte. Vogliono risposte sulle liste d’attesa, sulla sanità territoriale, vogliono risposte sull’andamento degli ospedali. E purtroppo noi abbiamo ereditato una sanità che, al di là delle carenze che tutti conosciamo, ha anche un livello di conflittualità che è estremamente importante. Quindi quello che dovranno fare i commissari è un’attività di pacificazione importante, ritornare a connettersi col territorio, e soprattutto aiutare anche le forze politiche a dare le risposte corrette. Il tema era quello di condividere il metodo e come porteremo avanti questa azione”.

