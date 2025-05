CAGLIARI (ITALPRESS) – Dopo la tappa del roadshow a Nuoro, lo scorso 14 marzo, la presidente della Regione torna a un evento del TEHA Group – The European House Ambrosetti. Oggi infatti Alessandra Todde era a Sorrento, dove ha portato la voce della Sardegna alla quarta edizione del Forum internazionale Verso Sud. “Due momenti diversi ma uniti da una stessa visione: riportare il Meridione e le sue due più grandi isole al centro delle agende istituzionali, economiche e sociali del Paese e del Mediterraneo, mare che bagna le nostre coste e quelle di un insieme di Paesi con un immenso potenziale e coi quali collaboriamo ancora troppo poco”.

Durante il suo intervento la presidente della Regione ha toccato diversi punti del percorso avviato in Sardegna. A iniziare dalla transizione energetica giusta, “con una politica basata sulla combinazione idroelettrico, fonti rinnovabili, con il gas utilizzato per la produzione industriale al posto del carbone. Puntando sulla programmazione e non sulle autorizzazioni a macchia di leopardo e senza regole, con un investimento da 700 milioni per rendere i centri urbani e rurali protagonisti attraverso l’autoproduzione e le Comunità Energetiche”, ha sottolineato Todde nel suo intervento.

Al centro dei temi affrontati anche la continuità territoriale, per le persone e le merci, “con un piano condiviso col Ministero che accompagnerà la Regione in Europa per le interlocuzioni sul nuovo modello che stiamo proponendo per facilitare la mobilità delle persone e delle merci a costi che non compromettano la competitività delle imprese sarde. Chiederemo all’Europa un peso diverso della mobilità per tutti i sardi rispetto alle sole regole di mercato”, ha evidenziato Todde.

Il consesso di Ambrosetti si è dimostrato molto attento e interessato a un progetto fondamentale per lo sviluppo dell’Isola e per il riequilibro tra zone costiere e urbane e aree interne: l’Einstein Telescope. “La candidatura della Sardegna per la realizzazione dell’Einstein Telescope rappresenta un’opportunità unica e stiamo lavorando perché si trasformi in una importantissima realtà in grado di contribuire significativamente al rilancio di un’area che ne ha grande bisogno”, sottolinea infatti la presidente. “La Sardegna deve crescere tutta insieme e lo stesso vale per l’Italia e per l’Europa. Questo significa coesione”, ha poi rimarcato Todde.

La presidente ha poi parlato di lavoro e formazione, “per mettere in comunicazione le filiere industriali e i luoghi dove si formano le competenze dei nostri e delle nostre giovani”, di infrastrutture e sanità territoriale, “con l’obiettivo di non lasciare indietro nessun comune, nessuna persona, nessuna parte dell’isola”. “La coesione – ha concluso la presidente Todde – non è una concessione, è un diritto. La voce dei territori, specialmente di quelli con maggiore necessità di crescita, deve essere pienamente riconosciuta nel disegno delle politiche europee e nazionali”.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).