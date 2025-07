Sardegna, Piu “210 milioni per strade, porti e infrastrutture idriche”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Con una delibera approvata nell’ultima riunione di Giunta sono state definite le linee d’azione di competenza dell’Assessorato dei Lavori pubblici relative alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 assegnate alla Sardegna.

“Con questa prima tranche di oltre 210 milioni di euro interveniamo su porti regionali, strade provinciali, mitigazione del rischio idrogeologico e interventi di messa in sicurezza e progettazione di interventi strategici per il potenziamento del Sistema idrico multisettoriale regionale”, spiega Piu. “Queste risorse rappresentano una nuova occasione che dobbiamo cogliere per affrontare sfide che riguardano opere fondamentali come le infrastrutture viarie e portuali, senza dimenticare la sfida dei mutamenti climatici che si legano alla risorsa acqua come bene da salvaguardare e al grande tema della sicurezza dei territori più a rischio sul fronte idrogeologico”, aggiunge l’assessore.

Come previsto dall’accordo e dalla delibera per l’assegnazione delle risorse FSC, sono state individuate dalla Giunta le linee d’azione e definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei fondi. Per quanto riguarda le competenze dell’Assessorato dei Lavori Pubblici gli interventi finanziati sono sei. La prima consiste nella “Realizzazione, completamento, rifunzionalizzazione ed efficientamento dei porti di competenza regionale”, a cui vanno risorse per 51 milioni di euro, che verranno utilizzate per quattordici porti che hanno necessità di interventi urgenti.

La seconda linea finanzia, per 9,1 milioni, prevede la “Predisposizione DOCFAP e le progettazioni di nuove strutture portuali previste dal Piano Regionale della Rete della Portualità Turistica (PRRPT)”. La terza azione è destinata alla “Manutenzione e messa in sicurezza delle strade della Città Metropolitana di Cagliari”, con una dotazione di 2 milioni, rappresenta la quota parte, definita in base alla estensione chilometrica, destinata alla Città Metropolitana di Cagliari dei fondi FSC 21-27, che in totale arrivano a 50 milioni per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali di tutta la regione.

Il quarto intervento ha una dotazione finanziaria di 71 milioni per la “Linea di azione di rifinanziamento interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”. La quinta linea, con fondi per 69 milioni, riguarda gli “Interventi di messa in sicurezza, implementazione e riqualificazione delle opere del Sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR)”. La sesta azione, finanziata con 8,6 milioni, è destinata alla “Progettazione di interventi strategici per il potenziamento del SIMR e delle principali opere di adduzione settoriali”, che consentirà la progettazione di otto interventi strategici nel settore idrico relativi ad opere di interconnessione tra bacini e il miglioramento e l’ottimizzazione della capacità di invaso.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).