Sardegna, il Ministero conferma “Niente fotovoltaico su colle Sant’Elia”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Nessun parco fotovoltaico a Sant’Elia. Il Ministro Crosetto in una lettera ci ha comunicato che il colle cagliaritano di Sant’Ignazio sarà escluso dal disciplinare di gara del bando Energia 5.0 dell’Agenzia Difesa Servizi”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, che ha letto questa mattina in aula la lettera del Ministro della Difesa in cui si comunica la decisione di escludere i 37 ettari di terreni militari dal bando nazionale.

“Quei terreni, come ho sottolineato nella lettera inviata il 2 luglio, devono tornare nella disponibilità dei sardi come previsto anche dall’accordo Stato – Regione firmato nel 2008″ ha detto Comandini. “Per noi è un grande risultato, ringrazio il Ministro per aver accolto lo spirito con il quale ci siamo mossi – ha aggiunto a margine della seduta – Credo che questa sia una notizia positiva per l’azione politica fatta, continueremo a difendere le aree della Sardegna che non possono diventare piattaforme in cui vengono installati pannelli fotovoltaici o pale eoliche”.

Sulla questione esulta anche Fratelli d’Italia: “La conferma, arrivata dal Ministero della Difesa, che sul colle di Sant’Elia a Cagliari non sarà realizzato alcun parco fotovoltaico non ci coglie di sorpresa – dice il capogruppo Paolo Truzzu – Eravamo certi, ancor più dopo le parole rassicuranti del ministro Crosetto, che quelle aree sarebbero state escluse dal bando nazionale per l’individuazione di aree militari da mettere a disposizione dei siti per la produzione di energia rinnovabile, anche perché già vincolate. Ce ne rallegriamo e confermiamo il nostro impegno per la salvaguardia delle aree di pregio dell’intera Isola”.

-Foto ufficio stampa Consiglio Regionale Sardegna-

(ITALPRESS).