Ita Airways, Pappalardo a Expo Aid: “Trasporto aereo sempre più inclusivo”

RIMINI (ITALPRESS) – “È stato un piacere partecipare oggi a Expo Aid, un’importante occasione di confronto dedicata all’inclusione, all’accessibilità e all’innovazione al servizio delle persone. Come ITA Airways crediamo che il trasporto aereo debba essere sempre più accessibile, capace di connettere non solo luoghi, ma anche opportunità, valorizzando ogni persona e garantendo un’esperienza di viaggio inclusiva”. Lo afferma il presidente di ITA Airways, a margine della partecipazione della compagnia a Expo Aid, a Rimini.

“Il dialogo con istituzioni, associazioni e imprese rappresenta uno stimolo fondamentale per continuare a migliorare i nostri servizi e contribuire a costruire una mobilità sempre più attenta ai bisogni di tutti – prosegue -. Grazie agli organizzatori di Expo Aid per questo importante momento di condivisione e a tutti coloro che ogni giorno lavorano per trasformare l’inclusione in un impegno concreto”.

-Foto Ita Airways-

(ITALPRESS).