Sardegna, la Giunta Todde proroga lo stato di emergenza idrica

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Sardegna, guidata dalla presidente Alessandra Todde, ha approvato oggi un ampio pacchetto di provvedimenti in diversi settori. Su proposta della presidente Todde e dell’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, la Giunta ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza idrica, in risposta al persistente deficit di risorse idriche nel territorio sardo.

Nello stesso ambito, è stata istituita la Cabina di regia “Einstein Telescope (ET) Sos Enattos”, composta dagli assessori competenti e dai sindaci dei Comuni coinvolti, per coordinare gli interventi legati al progetto scientifico internazionale che potrebbe fare della Sardegna un punto di riferimento per la ricerca sulla gravità. L’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha portato in Giunta una serie di provvedimenti orientati al rafforzamento del welfare. Tra questi, la programmazione di oltre 12,2 milioni di euro per il 2024 e di oltre 11,6 milioni per ciascuna delle annualità 2025 e 2026 del Fondo nazionale Politiche Sociali.

Approvata inoltre la ripartizione di fondi per il contrasto alla povertà estrema, l’inclusione dei senza fissa dimora e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali. Un focus specifico è stato dedicato ai percorsi di recupero per autori di violenza di genere, con l’assegnazione di 180 mila euro ai tre Centri CUAV attivi nell’isola. Sul fronte sanitario, via libera al nuovo schema di contratto per l’assistenza ospedaliera con il settore privato accreditato per il biennio 2025-2026 e all’aggiornamento delle tariffe per la procreazione medicalmente assistita in regime ambulatoriale. Nel Lavoro, su impulso dell’assessora Desiré Manca, la Giunta ha stanziato 1 milione di euro per finanziare voucher formativi destinati ai giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni per conseguire l’attestato Cabin Crew Attestation, necessario per diventare assistente di volo.

Approvata anche la riorganizzazione dell’Aspal e nuove modalità semplificate per i contributi alle associazioni cooperative. Sullo sport arriva invece dall’assessora Ilaria Portas la programmazione delle attività sportive per il 2025 prevede, con uno stanziamento complessivo di oltre 12 milioni di euro. Sempre su proposta dell’assessora Portas, la Giunta ha nominato quali rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna in seno al Consiglio Direttivo della Fondazione Salvatore Cambosu, Natalino Piras, Giovanni Gusai e Carla Mulas.

Su proposta dell’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, la Giunta ha approvato la rimodulazione dei fondi del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. Le risorse ammontano ad oltre 25 milioni di euro di cui, circa 6,9 milioni destinati all’acquisto di autobus elettrici da impiegare nel trasporto urbano, mentre per il trasporto extraurbano le somme sono state suddivise in 13,4 milioni per autobus ad idrogeno e 5,2 milioni per autobus elettrici. L’assessora agli Affari Generali Mariaelena Motzo ha ottenuto il via libera allo schema di accordo per il progetto interregionale “REG4IA” sulla resilienza e sicurezza territoriale, che coinvolge anche l’Università di Cagliari. Approvato anche il piano triennale per la gestione degli incarichi di studio e ricerca, con uno stanziamento di oltre 2,8 milioni di euro.

Su proposta dell’assessore Satta, l’esecutivo ha approvato due ulteriori delibere per la concessione di aiuti agli allevatori per l’acquisto di riproduttori ovini (arieti) e suini maschi e femmine di razza sarda, registrati nei libri genealogici. Queste delibere, molto attese dal settore, modificano le precedenti direttive di attuazione approvate nel 2022 apportando importanti novità nell’ottica di favorire la semplificazione delle procedure e di incentivare gli investimenti delle aziende zootecniche, mirati al miglioramento genetico dei propri allevamenti. Tra le principali novità introdotte, l’aumento dell’aliquota di sostegno che passa dal 40 al 60 per cento della spesa ammissibile per tutti i beneficiari dell’intervento e l’adeguamento alla nuova normativa europea in materia di aiuti di stato che fissa la soglia massima dell’aiuto a 50 mila euro invece dei precedenti 25 mila.

Su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu, la Giunta ha approvato la delibera che rimodula le risorse finanziarie all’interno delle azioni e sub azione della Priorità 3 del FESR 2021/2027, finalizzata al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici. La deliberazione trasferisce 10 milioni di euro a favore degli “Interventi per l’efficientamento energetico di edifici e impianti pubblici”, portando la dotazione a 60 milioni e destinando al programma di interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici un finanziamento complessivo pari a 50 milioni di euro.

Nella rimodulazione inoltre si trasferisce la dotazione finanziaria di 23 milioni, assegnata e destinata ad “Interventi per l’efficientamento energetico degli alloggi ERP”, destinandola al patrimonio ERP dei Comuni. Inoltre, avviata la procedura per la nomina del nuovo amministratore unico della società regionale Opere e Infrastrutture. Infine, l’assessore Emanuele Cani ha annunciato l’approvazione di nuove misure a sostegno dell’infrastrutturazione di aree destinate a piccole imprese artigiane, grazie allo scorrimento della graduatoria del 2024. Approvato anche il bilancio 2024 di Igea Spa, la società impegnata nella bonifica ambientale.

