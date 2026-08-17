Trasportava 4kg di hashish dalla Spagna alla Sardegna via posta, arrestato un 22enne

OLBIA (ITALPRESS) – Quattro chili di hashish arrivati dalla Spagna nascosti in un pacco postale, oltre un chilo e mezzo di altre sostanze stupefacenti trovate in casa e un ordigno esplosivo artigianale. È quanto scoperto dalla Guardia di finanza di Olbia, che ha arrestato un 22enne olbiese, ritenuto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’operazione è scattata al termine di un’attività info-investigativa sul flusso delle spedizioni postali dirette in città attraverso diversi vettori e sistemi di ritiro, tra cui i cosiddetti locker e gli esercizi commerciali. L’attenzione dei finanzieri si è concentrata su un pacco proveniente dalla Spagna e indirizzato a un nominativo risultato fittizio.

I militari hanno quindi predisposto un servizio di appostamento nei pressi del luogo di consegna, intercettando il giovane che si sarebbe presentato per ritirare la spedizione. All’interno del plico sono stati trovati quattro chili di hashish, confezionati sottovuoto in panetti da 50 grammi.

La successiva perquisizione nell’abitazione del 22enne ha portato al sequestro di circa 600 grammi di marijuana, 350 grammi di hashish e cinque grammi di cocaina, oltre a una pianta di marijuana in fioritura.

Trovati anche materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, circa 2.000 euro in contanti e uno storditore elettrico. Durante la perquisizione è stato inoltre rinvenuto un ordigno esplosivo artigianale del peso di oltre 650 grammi.

Secondo la Guardia di finanza, la droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato oltre 50mila euro e consentito di ricavare più di 10 mila dosi. Il 22enne, risultato disoccupato, è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione della Procura di Tempio Pausania.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).